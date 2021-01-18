В Английской премьер-лиге обнаружили 16 новых случаев заражения

По итогам очередной волны тестирования в клубах Английской премьер-лиги было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

По итогам очередной волны тестирования в клубах Английской премьер-лиги было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

"С 11 по 17 января в ходе двух раундов тестирования на COVID-19 проверили 3115 игроков и сотрудников клубов. Среди них было выявлено 16 новых случаев заражения", — говорится в заявлении лиги.

Игроки и сотрудники клубов с положительным результатом теста на коронавирус будут находиться на 10-дневном карантине.

Напомним, на прошлой неделе в АПЛ было выявлено 36 случаев заражения коронавирусом