В Английской премьер-лиге обнаружили 16 новых случаев заражения

По итогам очередной волны тестирования в клубах Английской премьер-лиги было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом.
Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.
"С 11 по 17 января в ходе двух раундов тестирования на COVID-19 проверили 3115 игроков и сотрудников клубов. Среди них было выявлено 16 новых случаев заражения", — говорится в заявлении лиги.
Игроки и сотрудники клубов с положительным результатом теста на коронавирус будут находиться на 10-дневном карантине.
Напомним, на прошлой неделе в АПЛ было выявлено 36 случаев заражения коронавирусом