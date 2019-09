В Англии защитник дважды забил ударом с углового - ВИДЕО

Защитник "Уиком Уондерерс" Джо Джейкобсон стал автором хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Англии в Первой лиге с "Линкольн Сити" (3:1), передает Report.

Джейкобсон открыл счёт на 5-й минуте, перебросив мяч через стенку при исполнении штрафного удара. На 36-й минуте он увеличил разрыв в счёте, отличившись прямым ударом с углового. Во втором тайме защитник оформил хет-трик, вновь точно пробив непосредственно с углового.

The joint-top hat-trick you’ll see all week.@joe_jacobson’s stunning treble has attracted well over a million views online today, being shared across the globe on countless platforms. pic.twitter.com/N7jbaWsD9T