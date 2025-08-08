В "Аль-Насре" объяснили трансфер Жоау Феликса из "Челси"

Главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш поделился информацией о переходе португальского нападающего Жоау Феликса из "Челси" в саудовский клуб.

Главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш поделился информацией о переходе португальского нападающего Жоау Феликса из "Челси" в саудовский клуб.

Как передает Report, об этом сообщила газета O Jogo.

"Он был футболистом "Челси" и был доступен на трансферном рынке, что означало возможность его перехода как в "Аль-Наср", так и в другую команду, в зависимости от предложений. Я верю в его способности, они соответствуют моему атакующему стилю игры. В прошлом году я пытался пригласить его в "Аль-Хиляль", но он выбрал «"Челси". Сейчас он подписал контракт с "Аль-Насром", и я считаю, что это правильный выбор, так как здесь он имеет возможность сосредоточиться на футболе, без влияния других факторов. В Саудовской Аравии нет алкоголя и ночной жизни, он будет сосредоточен только на игре и времени с семьей", — отметил Жезуша.

В конце июля "Аль-Наср" официально подтвердил переход 25-летнего португальца из "Челси" за сумму, составившую € 30 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов. Ранее интерес к игроку проявляла "Бенфика". Кроме выступлений за "Челси", Феликс известен игрой в "Бенфике", "Атлетико", "Барселоне" и "Милане".