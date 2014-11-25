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    В АФФА создан очередной комитет

    Им станет Комитет Клубов, который представляет команды, выступающие в премьер лиге Топаз

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Приказом президента АФФА в этой организации будет создан очередной комитет. Как сообщает Report, им станет Комитет Клубов, который представляет команды, выступающие в премьер лиге Топаз.

    В связи с этим главному секретариату поручено подготовить Устав Комитет Клубов, определить принцип деятельности. Комитету Клубов поручено приступить к оперативной работе с участием представителей Премьер лиги.

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