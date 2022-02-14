В АФФА прошел семинар по борьбе с договорными матчами

В административном здании АФФА состоялся семинар для судей-инспекторов, получивших назначения на матчи Премьер-лиги и первого дивизиона.

В административном здании АФФА состоялся семинар для судей-инспекторов, получивших назначения на матчи Премьер-лиги и первого дивизиона.

Как сообщает Report, представитель УЕФА по Азербайджану Сеймур Салимли выступил с презентациями "Что нам нужно знать о матче?" и "Наша цель - защитить вас и наш футбол".

На семинаре обсуждался ряд вопросов, связанных с борьбой против договорных игр, проведен обмен опытом. Участникам семинара были представлены примеры местных и международных договорных матчей.

Участники мероприятия были проинформированы о ряде поправок к Конвенции о манипулировании спортивными соревнованиями, Уголовному кодексу АР, Закону Азербайджанской Республики о физической культуре и спорте.