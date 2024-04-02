Увеличена сумма средств, выделенных на развитие футбола в Азербайджане

Увеличена сумма средств, выделенных на развитие футбола в Азербайджане.

Увеличена сумма средств, выделенных на развитие футбола в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В сезоне 2022/2023 эта сумма составила 38 млн манатов, а в сезоне 2023/2024 она увеличилась на 1 млн - до 39 млн манатов.

Представители Премьер-лиги (10 клубов) в каждом сезоне получили в общей сложности 30 млн манатов. Клубам I Лиги (15 в предыдущем сезоне, 10 сейчас) было выплачено в общей сложности 3 млн манатов, на содержание национальных команд потрачено еще 3 млн за сезон.

Затраты на Региональную лигу, игры Региональной лиги, а также проект VAR составили по 1 млн манатов в обоих сезонах. В текущем сезоне 14 клубам II лиги выделено 700 тыс. манатов, а затраты на обучение менеджеров и тренерского корпуса (в рамках АФФА) составили 300 тыс. манатов.