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Президент АФФА встретился с членом исполкома УЕФА

Президент АФФА встретился с членом исполкома УЕФА Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф встретился с президентом Датского футбольного союза (DBU), членом исполнительного комитета УЕФА Йеспером Мёллером.
Футбол
17 мая 2024 г. 15:31
Президент АФФА встретился с членом исполкома УЕФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф встретился с президентом Датского футбольного союза (DBU), членом исполнительного комитета УЕФА Йеспером Мёллером.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ассоциации, на встрече стороны обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве между АФФА и DBU, обсудили вопросы развития детского футбола и судейства, а также формата отечественных лиг.

Р. Наджаф пожелал успехов сборной Дании в играх, которые пройдут в рамках ЕВРО-2024.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAFFA prezidenti UEFA-nın İcraiyyə Komitəsinin üzvü ilə görüşüb

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