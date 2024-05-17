Президент АФФА встретился с членом исполкома УЕФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф встретился с президентом Датского футбольного союза (DBU), членом исполнительного комитета УЕФА Йеспером Мёллером.

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф встретился с президентом Датского футбольного союза (DBU), членом исполнительного комитета УЕФА Йеспером Мёллером.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ассоциации, на встрече стороны обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве между АФФА и DBU, обсудили вопросы развития детского футбола и судейства, а также формата отечественных лиг.

Р. Наджаф пожелал успехов сборной Дании в играх, которые пройдут в рамках ЕВРО-2024.