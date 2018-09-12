Установлена сумма, потраченная в этом году футбольными клубами в летнее трансферное окно

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Футбольные клубы установили новый рекорд, потратив 5,44 млрд долларов в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Международной федерации футбола (ФИФА).

В этот период был совершен 8401 трансфер по всему миру. В прошлом году клубы потратили 4,71 млрд долларов (7590 трансферов).

На клубы из пяти ведущих чемпионатов (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания) пришлось 77,5% всего оборота на трансферном рынке.

Всего команды из этих лиг потратили 4,21 млрд долларов, что также является рекордом. В прошлом году эта цифра составила 3,67 млрд долларов.

Отметим, что летнее трансферное окно открылось 1 июня и закрылось 1 сентября.