Украинский клуб направил официальное предложение азербайджанскому вратарю

Украинский клуб "Рух" заинтересовался вратарем команды U-17 "Кяпязя" Джавидом Гурбановым.

Как сообщает Report, представитель Львова направил гянджинскому клубу официальное предложение по трансферу 17-летнего игрока.

В случае согласия "Кяпязя" футболист с 15 января отправится в лагерь клуба и примет участие в тренировках.

"Рух" сообщил, что в ближайшее время будет готов приступить в переговорам в связи с возможным трансфером Гурбанова.

Отец футболиста Интизар Гурбанов сообщил Report, что Джавид заинтересован в том, чтобы отправиться в Украину.

Отметим, что "Рух" лидирует в Первом Дивизионе Украины с 39 очками.