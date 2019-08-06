​УЕФА завела дисциплинарное дело на "Карабах"

Комитет контроля, этики и дисциплины УЕФА завел дисциплинарное дело на "Карабах" в связи с ответным матчем, который клуб провел против ирландского "Дандолка" во втором классификационном этапе Лиги чемпионов.

Как сообщили Report в пресс-службе европейской футбольной структуры, причиной этому послужил выход на поле болельщика во втором тайме встречи, проведенной 31 июля на "Далга Арена" и инцидент, произошедший на трибуне.

Сообщается, что вопрос будет рассмотрен 22 августа.

Отметим, что агдамский представитель, сыгравший вничью (1:1) с соперником в Ирландии, в ответном матче победил со счетом 3:0 и вышел в очередной этап. Сегодня в рамках первой игры третьего классификационного этапа агдамский представитель встретится на Кипре с "АПОЭЛЕМ". Ответный матч состоится через неделю на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова.