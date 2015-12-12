УЕФА заработает порядка €1,95 млрд от проведения Евро-2016

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Доход Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от проведения чемпионата Европы 2016 года во Франции составит около €1,95 млрд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Общая сумма призовых для участников ЧЕ-2016 составит €301 млн, победитель получит €27 млн. Прибыль УЕФА от продажи прав на трансляцию матчей чемпионата Европы составит €1 млрд, от продажи билетов — €480 млн, от коммерции — €470 млн.

Союз распределит €150 млн между клубами, чьи футболисты будут участвовать в финальной стадии чемпионата Европы 2016 года. €625 млн от общего дохода от проведения чемпионата Европы пойдет на подготовку соревнований, €301 млн будет распределен между национальными ассоциациями, чьи сборные сыграют в финальной стадии турнира, €24 млн будут потрачены на различные программы наследия.