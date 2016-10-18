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    УЕФА выплатила "Габале" и "Карабаху" причитающиеся им деньги

    Каждый клуб получил 2.6 млн. евро

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ На счет "Габалы" и "Карабаха" перечислена сумма, заработанная в ходе выступления команд в групповом этапе турнира Лиги Европы.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт АФФА.

    Было отмечено, что каждому клубу причитается 2,6 млн. евро.

    Отметим, что "Габала" завоевала путевку в группу Лиги Европы, выдержав 4 этапа, а "Карабах" - одержав победу на матче плей-офф после прекращения борьбы в Лиге чемпионов. 

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