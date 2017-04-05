УЕФА выделит Азербайджану дополнительно 1 млн евро

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА выделит каждому из входящих в структуру национальных ассоциаций дополнительно по 1 млн евро.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Хельсинки (Финляндия) конгрессе заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

"Мы решили выделить для каждой ассоциации на текущий цикл дополнительно по 1 млн евро. Подобные выплаты стали возможны за счет хороших финансовых результатов УЕФА и успешных турниров", - сказал словенский функционер.

Отметим, что в состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, в том числе АФФА.