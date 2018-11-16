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    УЕФА выделил "Габале" еще 250 000 евро

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА выделил спортивному клубу "Габала" еще 250 000 евро. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, эти деньги предусмотрены на расходы на поездки (travel and accommodation) за участие в I этапе Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2018/2019 клубной команды, состоящей из соответствующей возрастной группы. 

    Отметим, что в I этапе Юношеской лиги УЕФА "Габала" превзошла "Шериф" (Молдова) в результате двух матчей - 1:1, 3:1.

    Ранее, в рамках программы "Выплаты солидарности и развитие детского футбола", УЕФА выплатил "красно-черным" 507 579,57 евро. 

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