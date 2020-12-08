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УЕФА предупредил два клуба за задержку стартового свистка

УЕФА предупредил два клуба за задержку стартового свистка УЕФА вынес предупреждения главным тренерам дортмундской "Боруссии" и римского "Лацио" Люсьену Фавру и Филиппо Индзаги соответственно за задержку стартового свистка в матче команд в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
8 декабря 2020 г. 22:33
УЕФА предупредил два клуба за задержку стартового свистка

УЕФА вынес предупреждения главным тренерам дортмундской "Боруссии" и римского "Лацио" Люсьену Фавру и Филиппо Индзаги соответственно за задержку стартового свистка в матче команд в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщается в релизе пресс-службы УЕФА.

Встреча "Боруссии" с "Лацио", по итогам которой были вынесены санкции, прошла 2 декабря в Дортмунде и завершилась со счетом 1:1. Немецкая команда также была оштрафована на 10 тысяч евро, как принимающая сторона.

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