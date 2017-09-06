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    УЕФА предоставил "Карабаху" премию в размере 2 млн евро

    Выделенные УЕФА средства посредством АФФА перечислены на счет Карабаха

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В связи с победой, завоеванной "Карабахом" в раунде "плей-офф" Лиги чемпионов, клуб получил премию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, выделенный УЕФА бонус в 2 млн евро перечислен посредством АФФА на счет "Карабаха". 

    Отметим, что в раунде "плей-офф" Лиги чемпионов "Карабах" превзошел датский "Копенгаген" по результатам двух матчей (1:0, 1:2) и стал первым азербайджанским клубом, попавшим в группу турнира.  

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