УЕФА предоставил "Карабаху" премию в размере 2 млн евро

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В связи с победой, завоеванной "Карабахом" в раунде "плей-офф" Лиги чемпионов, клуб получил премию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, выделенный УЕФА бонус в 2 млн евро перечислен посредством АФФА на счет "Карабаха".

Отметим, что в раунде "плей-офф" Лиги чемпионов "Карабах" превзошел датский "Копенгаген" по результатам двух матчей (1:0, 1:2) и стал первым азербайджанским клубом, попавшим в группу турнира.