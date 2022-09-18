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УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США

УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести финальный матч Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки.
Футбол
18 сентября 2022 г. 17:51
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести финальный матч Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки.

Как передает Report со ссылкой на AS, телевизионный и коммерческий рынок США имеет большое влияние. Поэтому организаторы крупных футбольных соревнований стремятся провести турнир в Америке.

Недавно УЕФА продал права на показ Лиги чемпионов в США компаниям CBS, Viacom и Paramount на 6 лет за 1,5 миллиарда евро. Право начнет действовать в 2024 году.

Отметим, что финал Лиги чемпионов всегда проводился в Европе. Действующим чемпионом турнира является "Реал", обыгравший в решающем матче "Ливерпуль" со счетом 1:0.

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