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УЕФА переносит юношеские турниры для сборных

УЕФА переносит юношеские турниры для сборных По итогам консультаций с 55 национальными ассоциациями Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня несколько решений по юношеским турнирам для сборных с учетом текущей обстановки в Европе с COVID-19.
Футбол
13 августа 2020 г. 17:07
УЕФА переносит юношеские турниры для сборных

По итогам консультаций с 55 национальными ассоциациями Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня несколько решений по юношеским турнирам для сборных с учетом текущей обстановки в Европе с COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, решения по турнирам для юношей и девушек были приняты с целью снизить дополнительную операционную и финансовую нагрузку на национальные ассоциации, которая связана с соблюдением санитарно-гигиенических требований при путешествиях и размещении, а также проверками здоровья спортсменов для снижения риска распространения инфекции.

Турниры сезона 2019/20

Девушки до 17 лет:

Элитный раунд и финальная часть отменены

Если будет подтверждено проведение чемпионата мира среди девушек до 17 лет, в финальной стадии сыграют три европейские сборные с наиболее высокими коэффициентами (Англия, Германия и Испания - сборные указаны в алфавитном порядке)

Юноши до 19 лет:

Элитный раунд будет проведен в октябре 2020 года

Финальная часть в Северной Ирландии

- Групповой этап в ноябре 2020 года

- Плей-офф в марте 2021 года

Турниры сезона 2020/21

Исполнительный комитет УЕФА решил также приостановить отборочные матчи в юношеских турнирах сезона 2020/21 до весны 2021 года и снизить число таких матчей.

Девушки до 17 лет:

Отборочный раунд будет проведен до конца февраля 2021 года (12 мини-турниров)

Элитный раунд заменен на стыковые матчи

Стыковые матчи (14 сборных) пройдут до конца марта 2021 года

Финальная часть пройдет в запланированные сроки (в мае 2021 года на Фарерских островах)

Юноши до 17 лет:

Отборочный раунд будет проведен до конца марта 2021 года (13 мини-турниров)

Элитный раунд отменен

13 победителей групп и 2 сеяные команды получат путевки в финальную часть, которая пройдет в запланированные сроки (в мае 2021 года на Кипре)

Девушки до 19 лет:

Отборочный раунд будет проведет в феврале 2021 года (12 мини-турниров)

Элитный раунд заменен на стыковые матчи

Стыковые матчи (14 сборных) пройдут в апреле 2021 года

Финальная часть пройдет в запланированные сроки (в июле 2021 года в Беларуси)

Юноши до 19 лет:

Отборочный раунд будет проведен в марте 2021 года (13 мини-турниров)

Элитный раунд заменен на стыковые матчи

Стыковые матчи (14 сборных) пройдут в мае 2021 года

Финальная часть пройдет в запланированные сроки (в июле 2021 года в Румынии).

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