УЕФА переносит юношеские турниры для сборных

По итогам консультаций с 55 национальными ассоциациями Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня несколько решений по юношеским турнирам для сборных с учетом текущей обстановки в Европе с COVID-19.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, решения по турнирам для юношей и девушек были приняты с целью снизить дополнительную операционную и финансовую нагрузку на национальные ассоциации, которая связана с соблюдением санитарно-гигиенических требований при путешествиях и размещении, а также проверками здоровья спортсменов для снижения риска распространения инфекции.
Турниры сезона 2019/20
Девушки до 17 лет:
Элитный раунд и финальная часть отменены
Если будет подтверждено проведение чемпионата мира среди девушек до 17 лет, в финальной стадии сыграют три европейские сборные с наиболее высокими коэффициентами (Англия, Германия и Испания - сборные указаны в алфавитном порядке)
Юноши до 19 лет:
Элитный раунд будет проведен в октябре 2020 года
Финальная часть в Северной Ирландии
- Групповой этап в ноябре 2020 года
- Плей-офф в марте 2021 года
Турниры сезона 2020/21
Исполнительный комитет УЕФА решил также приостановить отборочные матчи в юношеских турнирах сезона 2020/21 до весны 2021 года и снизить число таких матчей.
Девушки до 17 лет:
Отборочный раунд будет проведен до конца февраля 2021 года (12 мини-турниров)
Элитный раунд заменен на стыковые матчи
Стыковые матчи (14 сборных) пройдут до конца марта 2021 года
Финальная часть пройдет в запланированные сроки (в мае 2021 года на Фарерских островах)
Юноши до 17 лет:
Отборочный раунд будет проведен до конца марта 2021 года (13 мини-турниров)
Элитный раунд отменен
13 победителей групп и 2 сеяные команды получат путевки в финальную часть, которая пройдет в запланированные сроки (в мае 2021 года на Кипре)
Девушки до 19 лет:
Отборочный раунд будет проведет в феврале 2021 года (12 мини-турниров)
Элитный раунд заменен на стыковые матчи
Стыковые матчи (14 сборных) пройдут в апреле 2021 года
Финальная часть пройдет в запланированные сроки (в июле 2021 года в Беларуси)
Юноши до 19 лет:
Отборочный раунд будет проведен в марте 2021 года (13 мини-турниров)
Элитный раунд заменен на стыковые матчи
Стыковые матчи (14 сборных) пройдут в мае 2021 года
Финальная часть пройдет в запланированные сроки (в июле 2021 года в Румынии).