УЕФА отстранил клуб из Бельгии от участия в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Дисквалификация вводится за организацию договорных матчей в чемпионате страны.

10 октября 2018 года прокуратура Бельгии сообщила, что в ходе расследования о договорных матчах были арестованы 22 человека. Руководители «Мехелена» были отстранены от работы в футболе на 10 лет.

7 июня контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение об отстранении пяти человек по факту договорного матча.