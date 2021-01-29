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УЕФА отклонил жалобу "Карабаха"

УЕФА отклонил жалобу "Карабаха" УЕФА рассмотрел апелляцию в связи с бывшим руководителем пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурланом Ибрагимовым
Футбол
29 января 2021 г. 09:39
УЕФА отклонил жалобу Карабаха

УЕФА рассмотрел апелляцию в связи с бывшим руководителем пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурланом Ибрагимовым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной организации, обращение представителя Агдама было отклонено.

В итоге было сохранено решение комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине от 25 ноября.

Отметим, что УЕФА пожизненно отстранил Нурлана Ибрагимова от футбола за публикацию в Фейсбуке об армянах во время нагорно-карабахского конфликта. Также "Карабах" оштрафован на сумму 100 000 евро.

В отношении Нурлана Ибрагимова было также подано заявление в Спортивный арбитражный суд. Ибрагимов объявил о своем уходе из клуба 19 января.

Напомним, что известный статус Ибрагимов написал после того как ВС Армении совершили террористические акты против мирных жителей азербайджанских городов Гянджа и Барда, в ходе которых были убиты гражданские лица, в том числе женщины и дети.

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Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"ın şikayətini rədd etdi

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