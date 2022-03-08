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УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу

УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу на 5 700 евро.
Футбол
8 марта 2022 г. 09:42
УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу на 8 200 евро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, игроки сборной Азербайджана получили предупреждения, наказаны желтой и красной карточками, а также не соблюдали правила карантина в групповых матчах чемпионата Европы против сборных Испании и Боснии и Герцеговины.

В матче против Испании, завершившемся ничьей (2:2), предупреждения получили Иса Атаев, Финео де Араужо, Рамиз Човдаров и Вассура. Штраф по нарушениям на этой встрече составил 2 700 евро. Кроме того, команду оштрафовали еще на 2 500 евро за несоблюдение требований к медицинским маскам.

В матче против сборной Боснии и Герцеговины, завершившемся победой Азербайджана (4:2), Фелипиньо получил красную карточку, а Вассура - желтую. За это сборная команда была оштрафована на 3 000 евро.

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