Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал российский клуб МОИК.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил директор по связям с общественностью московского представителя Сергей Аксенов.

Представитель МОИК сказал, что поведение московских болельщиков на ответной встрече с португальским "Спортингом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов обошелся "военным" в 20 тыс. евро.

Напомним, что на встрече 26 августа болельщики МОИК воспользовались пиротехникой.

Отметим, что одержав победу над "Спортингом" со счетом 3:1, российский клуб завоевал путевку в групповой этап.