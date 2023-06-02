УЕФА может отстранить польского арбитра от финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сменить арбитров финала Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сменить арбитров финала Лиги чемпионов.

Как передает Report , об этом сообщает Sky Sport.

Напомним, матч между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" должна обслужить судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марчиняком.

По информации источника, УЕФА может заменить Марчиняка из-за новостей, что арбитр участвовал в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии "Новая надежда" известен своими антисемитскими и гомофобными высказываниями.

УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Организация выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом. Решение о том, останется ли поляк главным судьей финала Лиги чемпионов, будет принято 2 июня.

Финал главного клубного турнира Европы пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча в 23:00 по бакинскому времени.