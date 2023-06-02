УЕФА может отстранить польского арбитра от финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сменить арбитров финала Лиги чемпионов.
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Напомним, матч между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" должна обслужить судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марчиняком.
По информации источника, УЕФА может заменить Марчиняка из-за новостей, что арбитр участвовал в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии "Новая надежда" известен своими антисемитскими и гомофобными высказываниями.
УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Организация выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом. Решение о том, останется ли поляк главным судьей финала Лиги чемпионов, будет принято 2 июня.
Финал главного клубного турнира Европы пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча в 23:00 по бакинскому времени.