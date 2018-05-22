УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ УЕФА отклонил предложение "Милана" о добровольном соглашении по урегулированию клубом проблем с финансовым фэйр-плей.

Как передает Report, теперь финансовые счета "Милана" будут изучены судебной палатой инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА, а слушание по этому делу состоится в июне.

Сообщается, что "Милану" грозят серьёзные санкции, в частности запрет на трансферы, крупный штраф или запрет на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне. Если россонери исключат из еврокубков, то в групповом этапе Лиги Европы выступит "Аталанта", а в квалификации сыграет "Фиорентина".