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    УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ УЕФА отклонил предложение "Милана" о добровольном соглашении по урегулированию клубом проблем с финансовым фэйр-плей.

    Как передает Report, теперь финансовые счета "Милана" будут изучены судебной палатой инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА, а слушание по этому делу состоится в июне.

    Сообщается, что "Милану" грозят серьёзные санкции, в частности запрет на трансферы, крупный штраф или запрет на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне. Если россонери исключат из еврокубков, то в групповом этапе Лиги Европы выступит "Аталанта", а в квалификации сыграет "Фиорентина".

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