УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА запретила нападающему ПСЖ Неймару участвовать в трех матчах.

Как сообщает Report, причина связана с тем, что он оскорблял судей после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бразилец в своем инстаграме оскорбил арбитров, судивших матч. В отношении футболиста было заведено дело. В результате - Неймар пропустит три матча в турнирах под эгидой УЕФА.

Исходя из этого, футболист не сможет помочь ПСЖ в трех играх группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Отметим, что встреча в Париже завершилась поражением ПСЖ со счетом 1:3. Хотя на прошедшей в Англии встрече французская команда одержала победу со счетом 2:0, ей не удалось продвинуться в очередной этап.