Тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу дисквалифицирован на два матча

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баджеревича на два матча за неспортивное поведение.

Как передает Report, об этом сообщает портал hayat.ba.

Инцидент случился во встречей с командой Греции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Матч состоялась 13 ноября в Пирее и завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, Баждаревич пропустит ближайший матч квалификации мирового первенства - против команды Гибралтара на своем поле 25 марта. Согласно наказанию ФИФА, дисквалификация на второй матч является условной, и тренер сможет присутствовать на скамейке запасных в домашней встрече со сборной Греции 9 июня. Кроме того, специалист оштрафован на 5 тысяч франков.

Сборная Боснии занимает третье место в группе H после четырех матчей, имея в активе семь очков.