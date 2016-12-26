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    Тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу дисквалифицирован на два матча

    Мехмед Баджеревич наказан за неспортивное поведение в матче отбора ЧМ-2018 с командой Греции

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баджеревича на два матча за неспортивное поведение.

    Как передает Report, об этом сообщает портал hayat.ba.

    Инцидент случился во встречей с командой Греции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Матч состоялась 13 ноября в Пирее и завершилась со счетом 1:1.

    Таким образом, Баждаревич пропустит ближайший матч квалификации мирового первенства - против команды Гибралтара на своем поле 25 марта. Согласно наказанию ФИФА, дисквалификация на второй матч является условной, и тренер сможет присутствовать на скамейке запасных в домашней встрече со сборной Греции 9 июня. Кроме того, специалист оштрафован на 5 тысяч франков.

    Сборная Боснии занимает третье место в группе H после четырех матчей, имея в активе семь очков.

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