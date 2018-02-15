Тренер сборной Беларуси: приедем с сильнейшим составом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Сейчас я в Анталье. Наблюдаю за кандидатами в сборную в составе различных команд, которые здесь на тренировочных сборах. Из 16 команд, борющихся в чемпионате страны, 5 находятся здесь".

Об этом в эксклюзивном интервью Report, заявил главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко. 54-летний эксперт ответил и на другие вопросы в преддверии товарищеского матча 23 марта со сборной Азербайджана на Бакинском олимпийском стадионе…

- Из футболистов каких команд в основном сформировалась ваша сборная?

- Из Беларуси, в основном 4 клуба – БАТЭ , минское “Динамо”, солигорский “Шахтер” и “Динамо-Брест”. Эти коллективы сейчас обосновались в первой "четверке" чемпионата страны. Остальные члены сборной – выступающие вне страны - легионеры. Они тоже в определенном количестве.

- Каков план подготовки к игре против сборной Азербайджана?

- 12 марта мы соберемся в Минске. После недельного подготовительного процесса 20 марта вылетим в Баку. В вашей столице потренируемся два дня, выйдем на игру.

- Когда вы обнародуете состав сборной?

- Обычно мы объявляем его за 10 дней до сборов. Если не произойдет травма или какой-то неприятный случай, в Баку мы приедем с самым сильным составом. Потому, что игра приходится на официальное окно ФИФА.

- Насколько важна для вас матч со сборной Азербайджана?

- Игра в Азербайджане – этап подготовки к Лиге наций. Ваша сборная с точки зрения уровня близка и к нам, и к нашим соперникам по группе Люксембургу, Молдове и Сан-Марино.

- Как произошла организация этой игры?

- Этот вопрос решается на уровне национальных ассоциаций двух стран. Согласие достигнуто.

- Как вы оцениваете уровень сборной Азербайджана?

- Я затрудняюсь в оценке, потому что пока не смотрел игры вашей сборной. После возвращения из Антальи, займусь непосредственно этими делами и просмотрю встречи Азербайджана. После этого смогу что-то сказать.

- У вас есть информация об азербайджанском футболе?

- У меня не так много знаний. Знаю, что “Карабах” неплохая команда, довольно хорошо, на достойном уровне выступила в еврокубках. Однако о чемпионате Азербайджана я осведомлен не так хорошо.

- Вы играли против азербайджанских команд когда были футболистом?

- Да, бывало. В запасном составе минского “Динамо” я выходил против “Нефтчи”. В подростковых соревнованиях, на спартакиадах тоже бывали такие матчи. Хорошо не помню, прошло много времени.

- В последние годы в белорусском футболе наблюдается кризис. Сборная и клубы не выступают на лучшем уровне. С чем это связано?

- Причина этого в не созревании талантливого поколения по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, в постсоветских странах проявился и тренерский кризис в детском футболе. Сейчас вот и страдаем. Думаю, в основном это связано с этим.

- Президент Беларуси Александр Лукошенко сказал, что по сравнению с другими видами спорта, выступление футбольных команд слабое...

- Если сказал, значит, так оно и есть. Он имеет право судить что-то, высказывать мнение. Я не хочу обсуждать это и в целом отвечать на данный вопрос.