"Трабзонспор" стал обладателем Суперкубка Турции

На Олимпийском стадионе в Стамбуле состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором встретились действующий чемпион страны "Истанбул Башакшехир" и действующий обладатель Кубка страны "Трабзонспор".

На Олимпийском стадионе в Стамбуле состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором встретились действующий чемпион страны "Истанбул Башакшехир" и действующий обладатель Кубка страны "Трабзонспор".

Как передает Report, победу в матче одержал "Трабзонспор" - 2:1. По голу в составе победителей забили Дианини и Калеб Экубан. У проигравших отличился Демба Ба, реализовавший пенальти. "Истанбул" с 73-й минуты играл в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален защитник Александру Епуряну.

"Трабзонспор" выиграл Суперкубок в 9-й раз и теперь делит с "Фенербахче" 2-е место по этому показателю. Рекордсменом является "Галатасарай" - 16 побед.