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    "Трабзонспор" провел последнюю игру на стадионе "Avnı Aker"

    Рамиль Шейдаев не смог помочь одержавшим победу владельцам поля

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор" провел последний матч на стадионе "Avnı Aker".

    Как сообщает Report, соперником на матче, совпавшим с последним туром группового этапа кубка страны, был "Коньяспор".

    Встреча завершилась победой хозяев поля - 1:0. Единственный год на 39 минуте забил Даме Н'Дойе. Футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева не было на тот момент на поле.

    Несмотря на победу, "Трабзонспор" не смог пройти в 1/8 финала. Причиной стало завоевание 3 места с 9 очками в группе H.

    В 1/8 финала из группы прошли клубы "Шанлыурфаспор" и "Османлыспор".

    Отметим, что 29 января в матче Суперлиги "Трабзонспор" проведет очередные домашние игры с "Газыантепспор" на стадионе "Şenol Güneş". 

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