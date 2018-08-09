"Трабзонспор" аннулировал контракт с Рамилем Шейдаевым

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор" расстался с футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, по обоюдному согласию турецкая команда расторгла контракт с 22-летним нападающим.

Отмечается, что за время пребывания футболиста в команде и в период передачи в аренду "Трабзонспор" выплатил Рамилю Шейдаеву 370 тыс. евро. У него был контракт с турецким клубом до 2020 года.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Рамиль Шейдаев взамен на 170 тыс. евро перешел из российского "Зенита" в "Трабзонспор".

В январе 2017 года его передали в аренду клубу "Жилина" (Словакия), а летом прошлого года - "Карабаху".