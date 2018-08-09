 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Трабзонспор" аннулировал контракт с Рамилем Шейдаевым

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор" расстался с футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, по обоюдному согласию турецкая команда расторгла контракт с 22-летним нападающим.  

    Отмечается, что за время пребывания футболиста в команде и в период передачи в аренду "Трабзонспор" выплатил Рамилю Шейдаеву 370 тыс. евро. У него был контракт с турецким клубом до 2020 года. 

    Напомним, что в сезоне 2016/2017 Рамиль Шейдаев взамен на 170 тыс. евро перешел из российского "Зенита" в "Трабзонспор". 

    В январе 2017 года его передали в аренду клубу "Жилина" (Словакия), а летом прошлого года - "Карабаху". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi