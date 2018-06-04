Товарищеские матчи: Коста-Рика и Перу разгромили соперников, Испания и Швейцария сыграли вничью - ВИДЕО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На зеленых полях мира прошли международные товарищеские матчи по футболу.
Как сообщает Report, национальные команды Коста-Рики и Северной Ирландии провели товарищеский матч. Встреча прошла в Сан-Хосе (Коста-Рика) на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Хоан Венегас, отличившийся на 30-й минуте после передачи защитника Джанкарло Гонсалеса. Во втором тайме по голу забили форвард Хоэль Кэмпбелл и защитник Франсиско Кальво.
В свою очередь сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию.
Встреча прошла в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу Перу.
Первый мяч забил нападающий Андре Каррильо на 20-й минуте. До перерыва форвард Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Герреро, отправив мяч в ворота Саудовской Аравии в середине второго тайма.
А вот Испания и Швейцария не смогли выявить победителя в товарищеском матче.
Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал испанский защитник Альваро Одриосола, отличившийся на 29-й минуте после передачи хавбека Давида Сильвы. Швейцарцы сравняли счёт в середине второго тайма благодаря точному удару защитника Рикардо Родригеса.
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