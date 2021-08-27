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«Тоттенхэм» смог выйти в групповой этап Лиги конференций

«Тоттенхэм» смог выйти в групповой этап Лиги конференций Английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле португальский «Пасуш де Феррейра».
Футбол
27 августа 2021 г. 06:57
«Тоттенхэм» смог выйти в групповой этап Лиги конференций

Английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле португальский «Пасуш де Феррейра».

Как передает Report, ответный матч финального квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершился победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте, быстрым голом отличился Гарри Кейн. На 34-й минуте Кейн удвоил преимущество «шпор» на табло, оформив дубль. А на 70-й минуте точку в матче поставил защитник «Пасуша» Виторину Антунеш, который срезал мяч в собственные ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Тоттенхэма».

Таким образом, «Тоттенхэм» обыгрывает «Пасуш» по сумме двух матчей и выходит в групповой этап Лиги конференций. Жеребьёвка команд по квартетам турнира состоится завтра, 27 августа.

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