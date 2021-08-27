«Тоттенхэм» смог выйти в групповой этап Лиги конференций

Английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле португальский «Пасуш де Феррейра».

Английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле португальский «Пасуш де Феррейра».

Как передает Report, ответный матч финального квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершился победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте, быстрым голом отличился Гарри Кейн. На 34-й минуте Кейн удвоил преимущество «шпор» на табло, оформив дубль. А на 70-й минуте точку в матче поставил защитник «Пасуша» Виторину Антунеш, который срезал мяч в собственные ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Тоттенхэма».

Таким образом, «Тоттенхэм» обыгрывает «Пасуш» по сумме двух матчей и выходит в групповой этап Лиги конференций. Жеребьёвка команд по квартетам турнира состоится завтра, 27 августа.