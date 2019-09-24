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Теймур Раджабов вышел в полуфинал Кубка мира

Теймур Раджабов вышел в полуфинал в Кубке мира

Сыграна вторая партия 1/4 финала в Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске (Россия).

Как сообщает Report, на данном этапе азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов встретился с американским шахматистом Джеффри Сюном.  

Вторая дуэль между шахматистами завершилась победой Раджабова - 1:0. С учетом того, что первая встреча завершилась ничьей, опытный гроссмейстер вышел в полуфинал. 

Другие азербайджанские шахматисты приостановили борьбу. В 1/8 финала Теймур Раджабов обыграл Шахрияра Мамедъярова. 

Отметим, что стартовавший 10 сентября Кубок мира завершится 4 октября. Для решающих встреч в последний день предусмотрены тай-бреки. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов. Победитель получит 110 тыс. долларов, а финалист - 80 тыс. долларов.

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