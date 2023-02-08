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Тьерри Анри не вернется к работе в сборной Бельгии

Тьерри Анри не вернется к работе в сборной Бельгии Известный французский футболист и тренер Тьерри Анри не войдёт в тренерский штаб нового наставника сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Футбол
8 февраля 2023 г. 23:41
Тьерри Анри не вернется к работе в сборной Бельгии

Известный французский футболист и тренер Тьерри Анри не войдёт в тренерский штаб нового наставника сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Как передает Report со ссылкой на sporza, об этом заявил генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Петера Боссарта

"Мы обсудили это с Тьерри, потому что ценим его мнение, учитывая, как он предан нашей национальной команде и думает о ее будущем. Но он не продолжит работу в тренерском штабе. Ценим проделанную им работу", - сказал он.

Анри был членом тренерского штаба сборной Бельгии при предыдущем наставнике Роберто Мартинесе. Вместе с бельгийской национальной командой француз стал участником чемпионата мира 2018 года в России и мирового первенства 2022 года в Катаре. С Анри в тренерском штабе бельгийцы стали бронзовыми призерами мундиаля.

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Версия на азербайджанском языке Tyerri Anri Belçika millisindən ayrılıb

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