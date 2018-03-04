Тарлан Ахмедов: "Команда постепенно будет развиваться"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ После победы "Нефтчи" над "Габалой" в рамках 18-го тура Премьер-лиги Топаз, главный тренер нефтянников Тарлан Ахмедов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

Как передает Report, Ахмедов высказал своё мнение по поводу матча.

"Сегодня команда продемонстрировала волю и решительность. Считаю, что сегодня мы одержали заслуженную победу. Я и раньше отмечал то, что мы будем развиваться постепенно. Выражаю благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Несмотря на то, что игра прошла не в высоком темпе, мы провели хороший матч. Я поздравил ребят с победой, и в целом остался доволен их игрой. Сегодняшний результат показал, что мы на правильном пути", - заявил Ахмедов.