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Суарес покорил достижение Роналду

Суарес покорил достижение Роналду В матче 22-го тура испанской Примеры "Атлетико" принимал на своём поле "Сельту"
Футбол
9 февраля 2021 г. 06:21
Суарес покорил достижение Роналду
Луис Суарес

В матче 22-го тура испанской Примеры "Атлетико" принимал на своём поле "Сельту".

Как передает Report, встреча проходила на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счётом 2:2.

Форвард мадридцев Луис Суарес забил 16 голов в своих первых 17 матчах за "Атлетико" в чемпионате Испании, став первым игроком в XXI веке, которому покорилась данная отметка по количеству забитых мячей в дебютном сезоне. Для 16 забитых мячей ему потребовалось наименьшее количество игрового времени. Предыдущее достижение принадлежало Криштиану Роналду – 15 забитых мячей в 17 играх за мадридский "Реал" в сезоне-2009/2010.

Напомним, что 34-летний уругваец присоединился к "матрасникам" на правах свободного агента в сентябре 2020 года, покинув "Барселону". Его контракт с "Атлетико" рассчитан до лета 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Luis Suares Ronaldunun rekordunu üstələdi

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