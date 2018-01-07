"Сток Сити" отправил Хьюза в отставку с поста главного тренера

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Валлийский специалист Марк Хьюз прекратил работу на посту главного тренера «Сток Сити».

Как передает Report, Клуб объявил о досрочном расторжении контракта.

«Мы хотели бы поблагодарить Марка за всё, чего он добился за последние четыре с половиной года. Желаем ему всяческих успехов в будущем. Клуб будет стремиться как можно скорее назначить нового тренера и в настоящее время не будет комментировать эту ситуацию», — говорится в заявлении.

«Гончары» после 22 матчей имеют в активе всего пять побед и располагаются на 18-й строчке в таблице АПЛ. Хьюз возглавлял «Сток Сити» четыре с половиной года.