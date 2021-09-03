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Стивен Кенни: Азербайджанская сборная производит хорошее впечатление

Стивен Кенни: Азербайджанская сборная производит хорошее впечатление "Мы просмотрели игры азербайджанской сборной на отборочном этапе. Несмотря на проигрыш, команда производит хорошее впечатление. Следует особо отметить выступление "Карабаха" в еврокубках в этом сезоне".
Футбол
3 сентября 2021 г. 16:18
Стивен Кенни: Азербайджанская сборная производит хорошее впечатление

"Мы просмотрели игры азербайджанской сборной на отборочном этапе. Несмотря на проигрыш, команда производит хорошее впечатление. Следует особо отметить выступление "Карабаха" в еврокубках в этом сезоне".

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Ирландии Стивен Кении сказал на пресс-конференции до игры со сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу.

Матч Ирландия – Азербайджан состоится 4 сентября на дублинском стадионе "Авива" и стартует в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Stiven Kenni: "Azərbaycan millisi bəzi oyunlarda yaxşı çıxış edib"

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