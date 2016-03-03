​Стартует очередной набор детей в "Футбольную школу Манчестер Юнайтед"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявляют о начале набора в группы талантов "Футбольной школы Манчестер Юнайтед".

Как сообщили Report в Bakcell, отборочные туры для детей, родившихся в 2005-2007 годах, пройдут 15 марта 2016 года в 15:00 на стадионе Bayıl Arena в Баку.

По результатам отборочных туров, дети будут зачислены на имеющиеся в настоящее время вакантные места в группах талантов.

Для участия в отборочных турах, необходимо зарегистрироваться на сайте http://manutd.az/muss/ и посетить стадион Bayıl Arena в указанный в соответствии с возрастными группами день, имея при себе удостоверение личности и справку о состоянии здоровья. Контактная информация для консультаций, связанных с процессом отбора: +994 55 511 33 03 – Рамин Гасанов, Muss@affa.az.

Отметим, что тренировочные сборы в "Футбольной школе Манчестер Юнайтед" проводятся специально командированным из Великобритании тренером Миком Беннеттом и местными ассистентами Джахангиром Гасанзаде и Самиром Алекберовым. Перед тренировками детям преподаются уроки английского языка (как минимум два раза в неделю), а также проводятся тесты на скорость и товарищеские матчи. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" обеспечивает группы талантов спортивной формой и прочим спортивным инвентарем. В данный момент в "Футбольной школе Манчестер Юнайтед" функционируют 3 группы талантов и 2 подготовительные группы.