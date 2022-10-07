"Зиря" выиграл у "Шамахи" в первом матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

"Зиря" выиграл у "Шамахи" в первом матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Стартовал 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как передает Report, в единственной игре дня клуб «Зиря» принял команду «Шамахы». Матч на стадионе спортивного комплекса «Зиря» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол «орлов»

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Матчем "Зиря"-"Шамахы" стартовал 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.



Как передает Report, матч на стадионе спортивного комплекса "Зиря" завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитриос Чантакиас на 72-й минуте.

В итоге, клуб "Зиря", увеличив количество очков до 16, поднялся на 4-е место. «Шамахы» с 2 очками занимает последнее - 10 место.

Отметим, что в рамках 9-го тура 8 октября пройдут матчи "Сабаил" - "Сумгайыт" и "Нефтчи" - "Туран Товуз", 9 октября - "Габала" - "Карабах" и "Сабах" - "Кяпяз". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram