Стамбул примет финал Лиги чемпионов

Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года вместо Мюнхена.

Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года вместо Мюнхена.

Как передает Report, об этом сообщается 16 июля на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 планировалось на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших COVID-19 его перенесли в Порту.

"После того как финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года был перенесен из Стамбула в Порту, было решено передать место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года Олимпийскому стадиону Ататюрка в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце августа в Стамбуле состоится стартовый турнир европейского клубного сезона, который включает жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференции Европы УЕФА сезона-2022/23.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2023 года, который первоначально должен был состояться в Мюнхене, будет перенесен на 2025 год. Столица Баварии вместо 2023 года примет финал Лиги чемпионов в 2025 году. Стадион Уэмбли сохранит за собой право провести финал Лиги чемпионов УЕФА в 2024 году.