Стало известно время возвращения "Нефтчи" на стадион "Bakcell Arena"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завершается процесс замены травяного покрытия на "Bakcell Arena", где "Нефтчи" проводит домашние матчи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, хотя работы должны были завершиться до предстоящего 19 августа первого домашнего матча, жара воспрепятствовала этому.

Наряду с этим, второй домашний матч в этом сезоне "Нефтчи" проведет на "Bakcell Arena". 16 сентября клуб примет "Кешля" именно на этом стадионе.

Отметим, что предстоящий на стадионе "Dalğa Arena" 19 августа в рамках II тура матч "Нефтчи" - "Габала" начнется в 18:30.