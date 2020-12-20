Стало известно о прибыли «Баварии» за прошлый сезон

Немецкая "Бавария" сумела завершить прошлый сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Немецкая "Бавария" сумела завершить прошлый сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По итогам сезона-2019/20 чистая прибыль клуба составила 9,8 млн евро.

"Ввиду того, что с 8 марта "Бавария" проводит домашние матчи без зрителей, стоит рассматривать тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны, - сказал председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге. - Мы сумели заработать не только благодаря впечатляющим успехам нашей команды. "Баварии" также важно, что в этот кризис мы смогли провести много социальных и общественно важных инициатив".