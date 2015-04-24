​Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы.

Как передает Report, "Севилья" сыграла вничью с "Зенитом" (2:2) и прошла дальше по сумме двух матчей (4:3).

"Фиорентина" обыграла "Динамо" Киев (2:0, 3:1 по сумме двух матчей), a "Днепр" одолел "Брюгге" (1:0, 1:0 по сумме двух матчей).

"Вольфсбург" на выезде сыграл вничью с "Наполи" (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).

Таким образом, в полуфинале сыграют "Севилья", "Фиорентина", "Днепр" и "Наполи".

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч

Фиорентина (Флоренция, Италия) – Динамо К (Киев, Украина) – 2:0

Голы: Гомес, 43 (1:0); Варгас, 90+4 (2:0).

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – Севилья (Севилья, Испания) – 2:2

Голы: Бакка, 6 (0:1, пен); Рондон, 48 (1:1); Халк, 72 (2:1); Гамейро, 85 (2:2).

Днепр Дп (Днепропетровск, Украина) – Брюгге (Брюгге, Бельгия) – 1:0

Голы: Шахов, 82 (1:0).

Наполи (Неаполь, Италия) – Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) – 2:2

Голы: Кальехон, 50 (1:0); Мертенс, 65 (2:0); Клозе, 71 (2:1); Перишич, 73 (2:2).