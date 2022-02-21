Стали известны итоги расследования об избиении Махира Эмрели

Польская полиция завершила расследование инцидента, в ходе которого болельщики напали на игроков "Легии".

Польская полиция завершила расследование инцидента, в ходе которого болельщики напали на игроков "Легии".

Как передает Report, по словам представителей правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал.

Были допрошены свидетели, никто жалоб не подал . По этой причине дело было закрыто.

Отметим, что 12 декабря 2021 года, когда "Легия Плоцк" возвращалась с матча 18-го тура Экстра-класса с "Вислой", болельщики сели в автобус команды. Они избили форварда сборной Азербайджана Махира Эмрели, а также бразильского футболиста Лукиню. В результате оба игрока решили покинуть клуб. Эмрели перешел в хорватский клуб "Динамо" (Загреб), а Лукиньяс - в американский клуб "Нью-Йорк Ред Буллз".