Стал известен новый президент Африканской конфедерации футбола

В Африканской конфедерации футбола (CAF) прошли президентские выборы.

В Африканской конфедерации футбола (CAF) прошли президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на France Presse, новым президентом организации стал Патрис Мотсепе.

Южноафриканец сменит на посту президента CAF уроженца Мадагаскара Ахмада Ахмада, который в конце 2020 года был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на пять лет из-за обвинений в коррупции.

59-летний функционер из Южно-Африканской Республики (ЮАР) будет руководить CAF в течение следующих пяти лет.

Отметим, что Мотсепе - один из самых богатых бизнесменов в истории своей страны. Он является зятем президента ЮАР Сирила Рамапоса. Мотсепе также является владельцем местного клуба "Мамелоди".