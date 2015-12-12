​Состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2016

12 декабря, 2015 10:39

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2016, который пройдет во Франции. Как сообщает Report, церемония жеребьевки будет проведена сегодня в Париже. Участвующие в финальном этапе 23 команды распределились в корзинах следующим образом: I корзина: Испания, Германия, Англия, Португалия, Бельгия. II корзина: Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина III корзина: Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия IV корзина: Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия Церемония жеребьевки начнется в 21:00 по бакинскому времени. Отметим, что финальный этап ЕВРО-2016 стартует 10 июня и завершится 10 июля.