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    ​Состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2016

    Церемония жеребьевки начнется в 21:00 по бакинскому времени

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2016, который пройдет во Франции.

    Как сообщает Report, церемония жеребьевки будет проведена сегодня в Париже.

    Участвующие в финальном этапе 23 команды распределились в корзинах следующим образом:

    I корзина: Испания, Германия, Англия, Португалия, Бельгия.

    II корзина: Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина

    III корзина: Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия

    IV корзина: Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия

    Церемония жеребьевки начнется в 21:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что финальный этап ЕВРО-2016 стартует 10 июня и завершится 10 июля. 

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