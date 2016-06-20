Соперником "Карабаха" стал 12-кратный чемпион Люксембурга

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Команде-сопернице клуба "Карабах" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов - "Дюделанжу" уже 25 лет.

Как сообщает Report, клуб был создан в 1991 году в результате объединения команд "Альянс", "Стад" и US.

Свои игры "красно-желтые" проводят на предусмотренном для 2950 зрителей стадионе Yos Nosbaum на юге страны. В прошлом сезоне на чемпионате Люксембурга клуб завоевал золотую медаль с 62 очками.

За время существования "Дюделанж" 12 раз становился чемпионом страны, 6 раз завоевывал кубок страны. На Лиге Европы команде "Дюделанж" удалось также дойти до этапа "плей-офф".

Пять дней назад главным тренером команды был назначен сын известного немецкого специалиста Клауса Топмеллера Дино Топмеллер.

В составе чемпиона Люксембурга есть также игрок по имени Ибрагимович. 28-летний нападающий из Боснии и Герцеговины. Однако Санель Ибрагимович не имеет никаких родственных связей со Златаном Ибрагимовичем.