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    Команда-соперник разбившегося клуба отказалась от Южноамериканского кубка

    Атлетико Насьональ предложил объявить Шапекоэнсе победителем

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" предложил объявить бразильскую команду "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка.

    Как сообщает Report со ссылкой на портал Esportebandab, клуб поднял вопрос перед Конфедерацией южноамериканского футбола.

    "Атлетико Насьональ" и "Шапекоэнсе" должны были встретиться на состоящем из двух игр финальном матче.

    Первая игра должна была пройти 1 декабря в колумбийском городе Медельин. Самолет с направлявшимися на данный матч футболистами потерпел крушение. В результате авиакатастрофы пятеро из 81 пассажира выжили.

    Двое погибших - защитники Филипе Хозе Мачадо и Вильям Тиего де Хесус в свое время выступали соответственно в "Интер" и "Хазар Лянкяран".

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