Команда-соперник разбившегося клуба отказалась от Южноамериканского кубка

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" предложил объявить бразильскую команду "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Esportebandab, клуб поднял вопрос перед Конфедерацией южноамериканского футбола.

"Атлетико Насьональ" и "Шапекоэнсе" должны были встретиться на состоящем из двух игр финальном матче.

Первая игра должна была пройти 1 декабря в колумбийском городе Медельин. Самолет с направлявшимися на данный матч футболистами потерпел крушение. В результате авиакатастрофы пятеро из 81 пассажира выжили.

Двое погибших - защитники Филипе Хозе Мачадо и Вильям Тиего де Хесус в свое время выступали соответственно в "Интер" и "Хазар Лянкяран".