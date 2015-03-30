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    ​SOCAR внесла ясность в вопрос об отставке Садыга Садыгова с поста президента "Нефтчи"

    ПФК Нефтчи вошел в состав Спортивного клуба Нефтчи

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), являющаяся генеральным спонсором футбольного клуба "Нефтчи", внесла ясность в информацию об отставке Садыга Садыгова с поста президента указанного клуба. В своем заявлении агентству Report руководитель пресс-службы структуры Низамеддин Гулиев опроверг информацию об отставке С.Садыгова.

    По его словам, ни о какой отставке не может быть и речи: "Садыг Садыгов в настоящее время является президентом Спортивного клуба "Нефтчи" и Профессионального футбольного клуба (ПФК) "Нефтчи". ПФК "Нефтчи" передан в состав Спортивного клуба "Нефтчи". В связи с этим ожидаются определенные структурные изменения и изменения в уставе. Об этом общественность будет дополнительно проинформирована".

    Отметим, что в некоторых средствах массовой информации была опубликована новость о якобы назначении на пост президента ФК "Нефтчи" секретаря Союза писателей Азербайджана Чингиза Абдуллаева. 

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